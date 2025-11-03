Le Roi Mohammed VI a inauguré ce lundi 3 novembre à Rabat, le Complexe Hospitalo-Universitaire (CHU) International Mohammed VI, un établissement ultramoderne destiné à hisser le Maroc au rang des nations dotées d’une médecine de pointe. Le Souverain a donné à la même occasion, ses hautes instructions pour la mise en service du CHU Mohammed VI d’Agadir, marquant une nouvelle étape dans le renforcement du système de santé national.

Accompagné du prince héritier, Moulay El Hassan, le Souverain marocain a dévoilé la plaque inaugurale de cette infrastructure médicale d’envergure internationale, construite sur 280.000 m² et intégrant deux entités : un hôpital universitaire de 600 lits extensible à 1.000, et l’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé.

Réalisé par la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, ce nouveau complexe, illustre la vision royale d’un accès équitable des citoyens à des soins de dernière génération et de personnel jouissant d’une formation médicale d’excellence.

L’hôpital regroupe plus de 30 pôles d’excellence, dont la chirurgie robotique, la cardiologie interventionnelle, l’oncologie et la neurochirurgie. Il abrite 24 salles opératoires ultramodernes, 143 lits de soins intensifs, et des équipements uniques en Afrique tels que le PET-IRM et le système de radiothérapie Ethos Hypersight.

Il dispose également du premier laboratoire africain entièrement automatisé et du seul laboratoire digitalisé d’anatomopathologie dans le Royaume, assurant une traçabilité optimale des diagnostics.

L’Université attenante, conçue pour accueillir jusqu’à 8.000 étudiants, comprend plusieurs facultés (médecine, pharmacie, dentisterie, ingénierie biomédicale, sciences infirmières, etc.) et un centre international de simulation médicale. Elle vise à renforcer le capital humain, pilier central de la réforme du système de la santé dans le pays.

Engagé dans une démarche écologique, le Complexe Hospitalo-Universitaire (CHU) International Mohammed VI, est certifié HQE «niveau exceptionnel», avec 8.800 m² de panneaux solaires couvrant plus de 10 % de ses besoins énergétiques.

Concernant le CHU Mohammed VI d’Agadir au centre-sud-ouest du Maroc, dont le Roi Mohammed VI vient de donner ses hautes instructions pour sa mise en service, il est bâti sur une superficie globale de 30 hectares et a nécessité un budget de 3,1 milliards de dirhams.

Ooffrant une capacité d’accueil de 867 lits, ce CHU est équipé du robot chirurgical «Revo I», une première en Afrique et dispose de pôles spécialisés, d’un bloc opératoire de 19 salles, d’un service mère-enfant et d’un laboratoire robotisé. Il offrira des soins de haut niveau à plus de 3 millions d’habitants de la région Souss-Massa.

Ces deux infrastructures bien équipées traduisent la volonté royale d’assurer un maillage territorial équilibré en matière de santé, de rapprocher les services de soins des citoyens et de promouvoir la formation médicale marocaine au plus haut niveau international.