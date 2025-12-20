La capitale du Royaume du Maroc, Rabat est fin prête pour accueillir les milliers de supporters devant suivre le match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025) qui opposera le Maroc aux Comores, ce dimanche 21 décembre à partir de 18H30 heure locale (GMT+1), au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, a annoncé hier vendredi, le Comité d’organisation de la 35e édition de la CAN, exhortant «tous les supporters à arriver tôt au stade et à respecter les consignes organisationnelles pour garantir le bon déroulement de l’événement dans des conditions optimales».

Le stade Prince Moulay Abdellah ouvrira ses portes au public dimanche à 14H00, a annoncé la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) dans un communiqué, rappelant que «le billet de match est le seul moyen d’accès au stade et que la possession d’une FAN ID via l’application ‘Yalla’ est obligatoire».

A signaler par ailleurs, qu’à l’occasion de ce grand rendez-vous footballistique, l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI) a mis en place dans la Cité universitaire internationale de Rabat, une Fan Zone inédite dédiée aux étudiants et lauréats internationaux particulièrement les Africains subsahariens, pour suivre gratuitement sur grand écran, les matchs de la CAN-2025.

La cérémonie inaugurale de la Fan Zone s’est déroulée en présence du ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita, du président de la FRMF, Fouzi Lekjaa et du président de la Confédération Africaine de Football (CAF), le Sud-africain, Patrice Motsepe.

Installée au cœur de la Cité universitaire internationale de Rabat, la Fan Zone AMCI réunit des étudiants issus de plus de 80 nationalités, dont 47 pays africains, majoritairement d’Afrique subsaharienne. Sur une superficie de 5.000 m², cet espace ambitionne d’accueillir près de 50.000 fans du ballon rond durant la compétition, offrant à ces jeunes un lieu de rassemblement, d’expression et de partage autour du football.

Au-delà du sport, la Fan Zone se veut un carrefour culturel et éducatif, avec des retransmissions de matchs en direct sur écran géant, un tournoi de football entre étudiants, des activités de gaming et d’e-sport, ainsi que des journées artistiques, culturelles et des conférences thématiques.

Cette initiative illustre la vision du Maroc en faveur de la coopération Sud-Sud et de la solidarité africaine, plaçant les étudiants subsahariens au cœur de la fête continentale du football et affirmant le rôle central de la jeunesse africaine dans le projet d’une Afrique intégrée, dynamique et tournée vers l’avenir.