Les autorités tchadiennes saisissent ces derniers temps, toute opportunité offerte par des rencontres internationales pour présenter la Table ronde «Tchad Connexion 2030», qui aura lieu les 10 et 11 novembre aux Émirats arabes unis dans le but de mobiliser des fonds pour le financement du Plan national de développement (PND).

Ce mardi 4 novembre, c’était autour de l’Ambassadeur du Tchad en Turquie, Adoum Dangaï Nokour Guet, de dévoiler ce projet, en marge des travaux de la 41ᵉ Session ministérielle du Comité permanent pour la coopération économique et commerciale (COMCEC) de l’Organisation de la coopération islamique, invitant les pays membres et partenaires à y contribuer activement.

Cette Session a été organisée du 1ᵉʳ au 4 novembre 2025 à Istanbul par l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), sous le haut patronage du Président turc, Recep Tayyip Erdoğan.

Le plan « Tchad Connexion 2030 », une vision de 30 milliards de dollars pour un Tchad connecté, compétitif et durable, au carrefour de l’Afrique et du Golfe, sera lancé officiellement lors du Forum sur le commerce et l’investissement Émirats arabes unis-Tchad.

Ce Forum réunira, du 10 au11 novembre à Abou Dhabi, des dirigeants gouvernementaux, des investisseurs et des acteurs économiques clés des deux pays afin de stimuler de nouvelles opportunités commerciales et d’investissement.

Les organisateurs de la table rode prévoient également la participation des principales institutions de développement qui accompagnent la transformation du Tchad, dont notamment la Banque africaine de développement (BAD), la BADEA et la Banque mondiale, qui s’associeront au ministère tchadien des Finances, du Budget, de l’Économie et du Plan pour faire progresser les réformes structurelles et les projets d’infrastructures phares à travers le pays.

Lors d’une conférence de presse, animée le 1er novembre à N’Djamena, le ministre tchadien des Finances, Tahir Hamid Nguilin, également Président du Comité d’organisation de la Table ronde, a dressé un tableau précis des démarches engagées pour garantir le succès de cette rencontre stratégique, appelée à marquer un tournant décisif dans la mise en œuvre du PND 2024-2030.