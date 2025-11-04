Le Roi du Maroc, Mohammed VI a décidé ce mardi 4 novembre, de décréter la journée du 31 octobre de chaque année une fête nationale baptisée «Aïd Al Wahda» (Fête de l’Unité), indique le Cabinet royal dans un communique.

Eu égard au tournant historique qu’a connu le processus de la Cause Nationale et ayant à l’esprit les développements décisifs apportés par la résolution 2797/2025 du Conseil de sécurité, qui a fait l’objet du récent Discours adressé par le Souverain à son peuple fidèle, «il a été décidé de décréter la journée du 31 octobre de chaque année une fête nationale et une occasion lors de laquelle Sa Majesté le Roi accorde sa grâce».

Le Roi Mohammed VI «a bien voulu donner à cette fête nationale le nom de «Aïd Al Wahda» (Fête de l’Unité), avec tout ce qu’elle implique en termes de significations et de références à l’unité nationale et à l’intégrité territoriale inébranlable du Royaume», ajoute le Cabinet royal, précisant que « cette fête constituera une occasion nationale fédératrice pour l’expression de l’attachement aux sacralités nationales du Royaume et à ses droits légitimes ».

Le Discours Royal sera prononcé à partir de la prochaine année en deux occasions officielles à savoir : la fête du Trône et à l’ouverture du Parlement, ajoute la même source, soulignant néanmoins, que le Roi Mohammed VI, en tant qu’Amir Al-Mouminine (Commandant des Croyants) et Chef de l’État, «se réserve la décision et l’appréciation de s’adresser à son peuple fidèle à tout moment et à toute occasion» qu’il juge opportuns.

Enfin, les festivités programmées pour la célébration du cinquantenaire de la Marche Verte sont maintenues, mais aucun discours royal ne sera prononcé à cette occasion, conclut le communiqué.