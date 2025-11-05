La Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a attiré l’attention, mardi dans un communiqué, de ses partenaires et de la communauté internationale dans son ensemble sur la recrudescence des actes de violence perpétrés par des groupes terroristes armés de diverses tendances agissant dans certains pays de la région de l’Afrique de l’Ouest, notamment au Nigeria.

L’organisation sous-régionale a déploré le fait que «les auteurs de ces actes de violence prennent pour cible des civils innocents de toutes confessions religieuses, y compris des musulmans, des chrétiens et des adeptes d’autres religions», rappelant que « la violence liée au terrorisme ne fait aucune distinction de sexe, de religion, d’origine ethnique ou d’âge».

Devant cette situation, la CEDEAO a appelé les Nations unies et tous ses partenaires à « soutenir les États membres dans leur lutte contre ces groupes et à rejeter comme fausse toute affirmation selon laquelle ces groupes terroristes cibleraient un groupe particulier ou qu’il y aurait un génocide d’un groupe religieux dans la région».

Rappelons que, le week-end dernier, le président des Etats-Unis, Donald Trump, a menacé le Nigeria d’une intervention militaire si ce pays ne mettait pas fin à ce qu’il appelé « meurtres de chrétiens » par des « terroristes islamistes. »

Dans son communiqué, la CEDEAO a rejeté « fermement ces allégations fausses et dangereuses qui visent à aggraver l’insécurité dans les communautés et à affaiblir la cohésion sociale dans la région».

L’organisation ouest-africaine a profité de cette occasion pour inviter « le monde entier à soutenir les pays de la région dans leur lutte contre le terrorisme qui vise toutes les communautés».