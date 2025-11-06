La Banque centrale de Madagascar a annoncé ce mercredi 5 novembre, sa décision de maintenir son «taux directeur à 12% pour préserver la stabilité macroéconomique du pays et éviter un déséquilibre monétaire, tout en poursuivant l’effort de maîtrise de l’inflation et de soutien au financement de l’économie».

La tour de contrôle de l’économie de la grande île, a fait état de la contraction, au 3è trimestre 2025, de «l’activité économique nationale, dans un contexte marqué par une instabilité socio-politique entre fin-septembre et mi-octobre» de l’année en cours.

La Banque centrale malgache indique à l’appui, que les «mouvements sociaux d’envergure nationale, accompagnés d’épisodes de pillages et d’incendies dans plusieurs régions, ont fortement entamé la confiance des agents économiques et perturbé l’activité dans la majorité des secteurs».

L’impact de cette période de turbulence et d’instabilité «devrait se faire sentir plus fortement au quatrième trimestre, avant une reprise progressive attendue en 2026», prévoit la Banque centrale de la plus grande île d’Afrique.

En dépit de la morosité globale que traverse l’économie malgache ces derniers mois, cette institution monétaire a exprimé ce mercredi, «sa détermination à assurer la stabilité des prix et à préserver la solidité du système financier, considérées comme des conditions essentielles pour relancer durablement la croissance» d’un pays dont l’économie repose en partie sur l’exportation de la vanille et le tourisme.