La sélection marocaine de futsal s’est qualifiée pour la finale de la 6è édition des Jeux de la solidarité islamique (JIS-futsal), en battant dimanche en demi-finale au stade du Prince Faisal bin Fahad Olympic Complex à Riyad, l’équipe saoudienne par 6 buts à 3.

La première période de ce durement disputé s’est soldée sur un score nul de 0-0, malgré une légère domination des poulains du sélectionneur marocain, Hicham Dguig.

En seconde période, les Lions de l’Atlas ont marqué leurs buts grâce à Yanis Reddaf, Ismail Amzal et Sofiane Bourite, tandis que les Saoudiens ont réussi à recoller au score par l’intermédiaire d’Ihab Mohammed, Saleh El Garni et Nawaf Arwan.

Lors des prolongations, la sélection marocaine l’a finalement remporté contre le onze saoudien grâce à 3 buts inscrits par Sofiane Chaaraoui, Driss Rais El Fenni et Bilal El Bakkali.

La finale des 6èmes JIS 2025 opposera mardi 11 novembre à 17h00 (GMT +1), le Maroc et l’Iran qui a évincé l’Ouzbékistan par 4-2 dans l’autre demie finale.