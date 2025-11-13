Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a accordé un don de 71,55 millions de dollars au Ghana pour financer un nouveau programme quadriennal (2026-2029) visant à créer des emplois et à renforcer la cohésion sociale parmi les femmes et les jeunes, en particulier dans le nord du pays, informe un communiqué de l’institution.

Ce programme, qui cible les femmes de 36 ans et les jeunes de 18 à 35 ans, devrait permettre de former 28 000 personnes dans plusieurs domaines (sciences, technologie, ingénierie, mathématiques, les compétences numériques, intelligence artificielle…), et de créer 22 000 emplois directs et 6 189 emplois indirects au Ghana, indique le texte.

Des relations interentreprises et un mécanisme de financement par microcrédit pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), détenues par des femmes et des jeunes, seront mis en place dans le cadre du programme ; tandis que les capacités institutionnelles des agences de mise en œuvre seront renforcées.

« Ce programme contribuera aux efforts du Ghana pour transformer sa croissance démographique en dividende en dotant les femmes et les jeunes de compétences adaptées au marché, d’un accès au financement et de moyens de subsistance qui, ensemble, favorisent la paix et la prévention des conflits, en particulier dans le nord du Ghana », a déclaré Eyerusalem Fasika, cheffe du bureau pays du Groupe de la BAD au Ghana.

Ledit programme, mis en œuvre par le biais d’un instrument de financement axé sur les résultats (FAR), constitue une première dans le portefeuille du Groupe de la Banque mondiale au Ghana, précise le communiqué.