Le Sommet régional sur la transformation digitale en Afrique de l’Ouest et du Centre, tenu du 17 au 18 novembre à Cotonou, la capitale du Bénin, a été sanctionné par une « Déclaration de Cotonou », dans laquelle les ministres africains en charge du Numérique, ont réaffirmé leur engagement collectif à construire d’ici 2030 un Marché numérique africain unique.

Ce marché sera fondé, d’après ladite Déclaration, sur la connectivité, la confiance, l’innovation, la durabilité et une IA éthique, afin qu’aucun pays ni aucun citoyen, en particulier parmi les jeunes, les femmes et les groupes vulnérables, ne soit laissé pour compte dans l’économie numérique.

Les ministres disent aspirer à une Afrique où chaque citoyen bénéficie pleinement des opportunités offertes par le numérique et l’IA ; où la technologie stimule l’entrepreneuriat, la productivité et l’emploi décent ; et où l’Afrique s’impose comme un pôle mondial de talents et d’innovation numériques.

Les ministres africains présent au sommet de Cotonou, projettent de mesurer d’ici 2028, les progrès réalisés, et ce à travers des résultats concrets. Un Tableau de bord régional de la transformation numérique sera établi pour suivre les progrès en matière de connectivité, d’inclusion, d’innovation et d’emploi ans les pays concernés.

Dans le même cadre, un Forum numérique régional annuel réunira gouvernements, instances régionales, secteur privé et partenaires du développement pour évaluer les avancées, partager les expériences et définir les priorités de l’année suivante.

Les ministres appellent l’ensemble des gouvernements, des organisations régionales, du secteur privé, de la société civile, des jeunes, des femmes et des partenaires du développement à unir leurs efforts dans les 24 prochains mois pour accélérer des progrès tangibles d’ici 2028.

Le Sommet, co-organisé par le Bénin et la Banque mondiale, a créé trois groupes de travail régionaux chargés de proposer, dans le cadre de la feuille de route post-Cotonou, des orientations opérationnelles sur la connectivité et les infrastructures numériques, sur l’intelligence artificielle et les technologies avancées, ainsi que sur la création d’emplois et d’opportunités économiques grâce au numérique.

Tous les États membres sont invités à adopter d’ici 2028 des Pactes numériques nationaux traduisant un engagement politique de haut niveau et définissant des feuilles de route claires pour les réformes, les investissements publics et les partenariats catalysant l’investissement privé et la création d’emplois.