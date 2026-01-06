La cérémonie de prestation de serments du vice-président de la République du Gabon et des membres du nouveau gouvernement, a eu lieu ce lundi 5 janvier au Palais Rénovation à Libreville, sous la présidence du chef de l’Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema et devant les neuf juges de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de la Constitution.

Cet évènement solennel « marque le début d’un nouveau chapitre dans l’histoire du Gabon, avec la prise de fonction des Ministres chargés de mettre en œuvre la vision du Chef de l’État pour le développement du pays », selon un communiqué officiel.

Dans son discours de circonstance, le dirigeant gabonais a rappelé les enjeux et les défis qui attendent le Gouvernement ; tandis que les Ministres ont prêté serment devant le Président de la République en s’engageant à servir le Gabon avec loyauté, intégrité et dévouement.

Le Chef de l’État les a exhortés la nouvelle équipe gouvernementale à travailler avec détermination et responsabilité, compte des énormes défis à relever, partant de la croissance économique, de la diversification de l’économie, de l’amélioration des conditions de vie des populations et de la consolidation de la démocratie ajoute le communiqué.

Le nouveau gouvernement, nommé le 1er janvier, est composé de 29 membres contre 30 auparavant ; avec la reconduction de 16 ministres sortants dans leurs fonctions et l’entrée de 13 nouveaux membres. La représentation féminine y est maintenue avec 9 femmes.

Selon Libreville, ce remaniement post-transition reflète la volonté du Chef de l’État d’insuffler une nouvelle dynamique à l’action gouvernementale.