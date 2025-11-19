Le Président du Conseil des ministres et Chef de l’Etat du Togo, Faure Essozimna Gnassingbé a entamé, mardi 18 novembre, une visite officielle de trois jours à Moscou, à l’invitation du Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine.

Ce déplacement « s’inscrit dans la continuité des consultations menées ces derniers mois avec plusieurs partenaires internationaux, en vue de renforcer la coopération multilatérale autour des priorités africaines de paix, de sécurité et de développement », selon un communiqué de Lomé.

Gnassingbé devrait rencontrer son homologue Poutine ce mercredi au Kremlin, pour un entretien en tête-à-tête qui sera consacré au renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la diplomatie, de l’économie, du commerce, de l’agriculture, de l’énergie, de la formation et de la sécurité alimentaire, indique la même source.

Les deux dirigeants profiteront de cette occasion, pour échanger également sur les grands défis internationaux, en particulier la paix et la sécurité régionale, le changement climatique et les objectifs de développement durable, ajoute le communiqué, rappelant que Lomé et Moscou se concertent régulièrement sur des sujets d’intérêt commun, et partagent leurs visions sur les grands défis internationaux.

De son côté, la présidence russe a annoncé que Gnassingbé et Poutine aborderont les questions relatives au développement de la coopération politique, commerciale et économique entre leurs deux pays, ainsi que les enjeux régionaux actuels.