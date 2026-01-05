Le Gouvernement de Porto-Novo a procédé, samedi 3 janvier à Cotonou, à une nouvelle édition de remise officielle des attestations de nationalité béninoise à des Afro-descendants lors d’une cérémonie qui s’inscrit dans le déploiement continu de l’initiative « My Afro Origins ».

« Cet évènement solennel marque une étape importante dans la politique mémorielle du Bénin, visant à renouer les liens historiques avec les descendants de la traite transatlantique », souligne un communiqué officiel.

Vingt-et-un Afro-descendants, issus de la diaspora historique, ont reçu ces documents essentiels dans le processus d’acquisition de la nationalité béninoise conformément aux textes législatifs en vigueur.

Ces attestations consacrent « la reconnaissance officielle de leur appartenance à la Nation béninoise et constitue une étape clé vers une intégration juridique et citoyenne pleine et entière », précise le communiqué.

La cérémonie a réuni plusieurs autorités importantes, dont notamment le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Detchenou, et le Ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari.

« Cette cérémonie représente un acte fort de reconnaissance, de réparation et de réconciliation (…) Il s’agit d’un moment où la Nation béninoise assume son passé avec lucidité et transforme une blessure historique en une perspective au bénéfice des générations présentes et futures », a déclaré, dans son allocution de circonstance, Aubierge Olivia Hungbo, Directrice des Affaires civiles et des Sceaux au Ministère de la Justice et de la Législation.

Pour sa part, Rose-Marie Sossa, Conseillère technique au même Ministère de la justice, a rappelé que les attestations remises sont bien plus que de simples documents administratifs ; elles constituent des actes de mémoire partagée, porteurs de valeurs communes et d’une histoire assumée, s’inscrivant dans une démarche durable de construction identitaire, de cohésion nationale et de citoyenneté.

A travers son initiative « My Afro Origins », le Gouvernement du Bénin accorde la possibilité aux personnes d’ascendance africaine déportées durant la traite négrière, de demander la reconnaissance de la nationalité béninoise, pour leur permettre de retrouver un lien officiel avec le continent.