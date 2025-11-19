La capitale rwandaise, Kigali accueille ce mercredi 19 novembre, la 46e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF46) qui est consacrée au rôle déterminant des femmes au sein de l’espace francophone et placée sous le thème «30 ans après la Conférence de Beijing : la contribution des femmes dans l’espace francophone ».

L’évènement devrait mettre en relief les avancées, les défis persistants et l’importance cruciale du leadership féminin dans la gouvernance, la culture, la diplomatie, la paix et le développement durable dans l’espace francophone.

Il est indiqué aussi sur le site de la Conférence, que cette rencontre de haut niveau réunira des ministres, diplomates, et leaders des 90 États et gouvernements membres ou observateurs de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), autour d’un dialogue politique ambitieux et de la promotion de valeurs communes telles que la démocratie, l’égalité entre les femmes et les hommes, les droits humains et la diversité culturelle.

Le programme général de la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) s’étale sur trois jours, du 18 au 20 novembre. La veille, s’est tenue la 132e session du Conseil permanent de la Francophonie.

La CMF est l’une des trois instances instituées par la Charte de la Francophonie, aux côtés du Sommet et du Conseil permanent de la Francophonie (CPF). Elle joue un rôle essentiel dans la continuité politique du Sommet, en assurant le suivi des décisions prises et en préparant les rencontres à venir. Cette instance se réunit une fois par an afin de garantir un dialogue politique régulier et coordonné au sein de l’espace francophone.