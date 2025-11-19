Les footballeurs marocains masculins et féminins se sont adjugé six prestigieux trophées aux CAF Awards 2025, dont la cérémonie de remise des prix s’est déroulée ce mercredi 19 novembre à l’Université Mohammed VI Polytechnique de Rabat, la capitale du Maroc, en présence des présidents de la FIFA, Gianni Infantino et de la CAF, Patrice Motsepe.

Comme attendu, le latéral Achraf Hakimi, capitaine d’équipe des Lions de l’Atlas et évoluant au sein du club français Paris Saint-Germain (PSG), a été sacré «joueur de l’année» et récompensé par le Ballon d’Or africain, la plus haute distinction individuelle au niveau continental.

Le Marocain Hakimi qui était nominé pour le titre de meilleur joueur de l’année, aux côté de l’Egyptien, Mohamed Salah, attaquant de Liverpool et du Nigérian Victor Osimhen, sociétaire du club turc Galatasaray, avait été finaliste malheureux dans les trois dernières éditions, alors son collègue nigérian Osimhen avait été sacré en 2022, avant qu’un autre nigérian, Ademola Lookman, ne l’emporte en 2024.

Achraf Hakimi est le cinquième joueur marocain à décrocher la plus prestigieuse distinction individuelle du continent, après le défunt Ahmed Faras en 1975, Mohamed Timoumi en 1985, Badou Zaki en 1986 et Mustapha Hadji en 1998. Par ailleurs, le latéral marocain a déjà remporté en 2025 avec son club «PSG», la Ligue des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions et la Super Coupe d’Europe.

Pour sa part, le gardien de but de la sélection marocaine et de l’équipe saoudienne Al Hilal, Yassine Bounou a été désigné meilleur gardien de but en Afrique au titre de l’année 2025. Auteur de prestations distinguées avec les Lions de l’Atlas, Bounou a été choisi dans le Onze type du Mondial des clubs, tenu l’été dernier aux Etats-Unis.

Le prix du « meilleur jeune joueur de l’année », est à l’attaquant marocain évoluant au club anglais Watford, Othmane Maamma qui avait été également sacré meilleur joueur du Mondial U20 disputé en octobre dernier au Chili et remporté brillamment par les Lionceaux de l’Atlas.

Les footballeuses marocaines n’ont pas été du reste. La sociétaire du club marocain «AS FAR», Doha Madani, 20 ans, s’est vue attribuer le prix de la «meilleure jeune joueuse de l’année» alors que Ghizlaine Chebbak, capitaine des Lionnes de l’Atlas, a été sacrée « meilleure joueuse de l’année ».

La sélection marocaine des moins de 20 ans, vainqueur avec brio de la dernière Coupe du monde de la catégorie U20 au Chili, a été désignée sélection masculine de l’année, lors de la cérémonie des CAF Awards 2025.

Faut-il aussi rappeler que l’équipe nationale marocaine des moins de 20 ans a offert au Maroc le 19 octobre dernier à Santiago du Chili, sa première Coupe du monde de football de la FIFA dans cette catégorie, en battant en finale l’Argentine par 2-0.

L’année 2025 s’avère par conséquent, celle des grands exploits parfois historiques, pour le football marocain et une grande embellie de sa réputation à l’échelle continentale et internationale et le Royaume chérifien s’apprête à accueillir du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, la Coupe d’Afrique des Nations 2025 (CAN 2025) en attendant de co-organiser avec l’Espagne et le Portugal la Coupe du monde 2030.