Il a été procédé hier mercredi 19 novembre, à la mise en place de la cuve de pression du réacteur de la première unité de la centrale nucléaire d’Al-Dabaa, coïncidant avec le cinquième anniversaire de la Journée de l’énergie nucléaire en Egypte, célébrée le 19 novembre de chaque année.

Les Présidents égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, et russe, Vladimir Poutine, ont participé, par vidéoconférence, à la cérémonie d’installation de la cuve de pression, indique un communiqué de la présidence égyptienne.

La même source précise que la cérémonie a démarré par la projection d’un documentaire filmé présentant le projet nucléaire égyptien, suivi des discours du directeur général de Rosatom Agence Fédérale russe de l’énergie atomique), du ministre égyptien de l’Électricité et des Énergies renouvelables, ainsi que du directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

L’installation de la cuve de pression du réacteur constitue une étape cruciale dans le processus de la réalisation du projet de la centrale nucléaire d’Al-Dabaa, comme l’a mentionné le président égyptien.

« Depuis la moitié du dernier siècle, les Egyptiens ont eu un rêve au domaine nucléaire, et nous le voyons aujourd’hui se concrétiser, grâce à la volonté, au travail acharné et à la détermination », a-t-il déclaré dans un discours de circonstance.

Al-Sissi a souligné que ce projet témoigne de la progression constante de l’Egypte « vers un avenir plus moderne et durable, surmontant tous les obstacles grâce à une détermination sans faille et un travail acharné, jusqu’à atteindre ce stade avancé de sa mise en œuvre».

IL a en outre expliqué que ce projet est un prolongement de la coopération bilatérale fructueuse russo-égyptienne, à travers des mégaprojets, depuis la construction du haut barrage d’Asswan dans les années soixante.

Le projet d’Al-Dabaa positionne l’Égypte comme l’un acteurs mondiaux de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, contribuant ainsi à la création de milliers d’emplois, et franchissant un nouveau pas sur la voie du développement et de la prospérité.

Al-Sissi a remercié les experts égyptiens et russes ayant contribué à la mise en œuvre de ce projet, avant de les exhorter à poursuivre leurs efforts avec détermination pour mener à bien le projet conformément aux normes internationales les plus exigeantes.

Le président Poutine a prononcé aussi un discours par vidéoconférence, dans lequel, il a notamment félicité l’Égypte et souligné que « la coopération en cours entre l’Égypte et la Russie dans la construction du réacteur (…) constitue un succès remarquable».