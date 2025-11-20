Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye qui accorde une priorité majeure à l’emploi des Jeunes dans l’Agenda national de Transformation, « Sénégal 2050 », a laissé entendre, mercredi lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, que l’année 2026 sera consacrée à la promotion de l’Emploi et au développement de l’Economie sociale et solidaire.

Dans ce cadre, il a rappelé au Premier Ministre l’urgence de prendre toutes les dispositions requises afin d’accélérer la finalisation du nouveau document portant Politique nationale de l’Emploi, avant la fin du mois de décembre 2025.

Le président a invité le Gouvernement à engager la transformation et l’adaptation des dispositifs de la formation professionnelle et technique, en accélérant la montée en puissance et le développement de la formation duale ; le renforcement des interventions du Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique ; ainsi que la réalisation des centres de formation professionnelle et technique dans l’ensemble des départements du Sénégal.

Il a mis en avant la nécessité de fédérer toutes les ressources et actions des projets et structures de promotion de l’emploi des jeunes, afin de mettre en œuvre un Programme national de Promotion de l’Emploi des Jeunes.

Par ailleurs, le Chef de l’Etat a insisté sur la mise en place du Conseil consultatif des Jeunes du Sénégal et sur la régularité des réunions du Conseil national pour l’Insertion et l’Emploi des Jeunes.