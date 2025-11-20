Le président tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno a enjoint, mercredi 19 novembre, son Premier ministre, Allah Maye Halina de mettre en place un comité qui aura pour mission de mettre en œuvre les 268 projets et réformes prévus dans le cadre du Plan National de Développement (PND).

Le Chef de l’État s’est ainsi exprimé lors d’une Réunion d’orientation qu’il a présidée à N’Djamena, consacrée à l’après-table ronde de financement du PND, «Tchad Connexion 2030», organisée les 10 et 11 novembre derniers à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, pour mobiliser environ 30 milliards de dollars américains.

Ce rendez-vous a été une «réussite éclatante», selon la présidence qui tient à gérer l’après-table ronde «avec toute l’attention requise afin que le pays en tire le meilleur profit».

Devant le Premier Ministre, les Présidents et vice-présidentes des dix grandes institutions du pays, et d’autres personnalités présentes à la réunion, le Président a exigé que le PND se traduise en « actions concrètes sur le terrain. »

Il a invité à lutter contre les lourdeurs administratives et les mauvaises pratiques (corruption, bureaucratie, lobbyings obscurs, conflits d’intérêts…) susceptibles de retarder la mise en œuvre du PND.

« J’y veillerai personnellement », a-t-il averti, soutenant que l’exécution pleine du PND devrait « transformer la vie de chaque Tchadien, dans chaque région et ouvrir une voie royale vers un Tchad, uni, prospère et connecté. »

« Le temps est celui de l’action et pas du discours, le peuple attend de nous des résultats concrets, et c’est fort légitime », a poursuivi le Chef de l’Etat qui estime aussi que les réformes prévues dans le cadre du PND sont la clé de voûte qui assainira le climat des affaires, attirera les investissements privés et créera un environnement propice à la croissance.

Mahamat a prévenu également que « chaque projet, sera suivi, évalué et rendu public » et que cela « n’est pas une option, c’est un impératif de bonne gouvernance ».

Par ailleurs, en plus des investisseurs étrangers, le Président a exhorté ses compatriotes hommes d’affaires à saisir massivement cette opportunité qu’est le PND pour investir dans le pays.