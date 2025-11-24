Le leader de l’opposition camerounaise, Issa Tchiroma Bakary, a trouvé momentanément refuge en Gambie depuis le 7 novembre dernier, selon un communiqué publié dimanche par le gouvernement de ce pays d’Afrique de l’Ouest.

« Il est accueilli temporairement en Gambie pour des raisons purement humanitaires, dans un esprit de solidarité africaine et afin d’assurer sa sécurité pendant que les discussions se poursuivent en vue d’une résolution pacifique et diplomatique des tensions postélectorales au Cameroun», explique le document signé du ministère gambien de l’information.

Bakary revendiquait la victoire de la présidentielle du 12 octobre dernier, avant même la proclamation des résultats provisoires, et refuse de reconnaître les résultats officiels qui donnent gagnant le président sortant, Paul Biya, avec 54 % des voix, contre 35 % pour son principal adversaire.

Sous la menace d’une arrestation, l’opposant avait dû quitter à la hâte son pays, pour se rendre d’abord au Nigeria avant de se rendre en Gambie, dont les autorités ont d’emblée annoncé dans un communiqué, que leur territoire ne saurait être utilisé «comme base pour des activités subversives contre un État quelconque».

« Le gouvernement de la Gambie réaffirme son engagement envers la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les États membres de l’UA, et envers le principe selon lequel la Gambie ne sera pas utilisée comme base pour des activités subversives contre un État quelconque», précise le communiqué.

Paul Biya, 92 ans, président le plus âgé du monde, a prêté serment le 6 novembre dernier. Dans son discours de circonstance, il a, entre autres, qualifié le processus électoral de satisfaisant, comme pour rejeter les allégations de fraude lors des élections et celles de l’opposant Issa Tchiroma Bakary.