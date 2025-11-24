Lunda, la capitale de l’Angola, accueille pendant deux jours du 24 au 25 novembre, le 7e Sommet Union européenne – Union africaine, qui se tioent sous le thème : «Promouvoir la paix et la prospérité grâce à un multilatéralisme effectif».

Ce sommet, qui marque le 25e anniversaire du partenariat UE-UA, ainsi que le 50e anniversaire de l’indépendance de l’Angola et de plusieurs autres pays africains, sera coprésidé par le président angolais, João Lourenço, et le président du Conseil européen, António Costa, selon un communiqué de l’Union européenne (UE).

Plusieurs dirigeants de l’UE et des États membres de l’Union africaine (UA) sont déjà présents sur place. L’UE est représentée par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et l’UA par Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l’organisation panafricaine.

Les participants prendront part à deux sessions thématiques, avec l’objectif de débattre de la manière de renforcer la coopération entre les deux organisations, dans des domaines clés, notamment « paix, sécurité, gouvernance et multilatéralisme » et « citoyens, migrations et mobilité ». Le Sommet sera sanctionné par une déclaration conjointe.

« Notre objectif pour ce sommet historique est la poursuite d’un partenariat entre l’UE et l’Afrique robuste, équilibré et tourné vers l’avenir », a déclaré le président Costa, cité dans le communiqué de l’UE qui souligne aussi que le sommet se basera sur les résultats de la réunion ministérielle UE-UA tenue en mai dernier à Bruxelles et lors de laquelle les ministres ont réaffirmé leur détermination à nouer des liens plus étroits entre les deux continents.

Rappelons que le président angolais, Lourenço a participé, en tant président en exercice de l’UA, le samedi 22 novembre à Johannesburg en Afrique du Sud, aux travaux du sommet du G20. Un changement de dernière minute a dû intervenir dans son calendrier, puisque, la veille, la présidence avait annoncé que le Chef de l’Etat serait absent à ce rendez-vous «pour des raisons de plus grande force».