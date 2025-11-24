Le Chef d’Etat nigérian, Bola Ahmed Tinubu a annoncé avec satisfaction à ses compatriotes, ce dimanche 23 novembre, que les 38 fidèles chrétiens enlevés dans une église d’Eruku, dans l’État de Kwara au Centre du Nigeria, ont tous été libérés, grâce aux efforts déployés par les forces de sécurité nigérianes ces derniers jours.

Le président Tinubu qui a décidé d’annuler son déplacement en Afrique du Sud pour participer au sommet du G20 à Johannesburg, pour pouvoir coordonner les efforts de sécurité dans cette affaire, s’est dit également heureux, dans son message faisant le point sur la situation sécuritaire, d’apprendre que 51 des élèves disparus de l’école catholique de l’État de Niger ont été retrouvés.

«Je suis de près la situation sécuritaire à l’échelle nationale et je reçois des mises à jour continues du terrain», a assuré le chef de l’Etat qui est également commandant en chef des forces armées de la République.

Dans la même journée du dimanche 23 novembre, Tinubu a pris part à une réunion de sécurité prolongée avec les responsables de l’appareil de défense et de renseignement à la Maison d’État, notamment le chef d’état-major des armées, le chef d’état-major de l’armée de terre, l’inspecteur général de la police et le directeur général du DSS (Department of State Services).

A l’occasion de cette rencontre, consacrée à l’analyse des derniers rapports en vue de prendre des mesures décisives pour stabiliser les zones touchées par les violences, le président a enjoint aux services de sécurité d’agir avec rapidité, précision et une détermination absolue.

« En tant que président, je suis pleinement engagé à garantir la sécurité de tous les Nigérians. Quiconque menace la paix et la sécurité de notre nation sera traduit en justice avec toute la rigueur de la loi », a-t-il mis en garde pour conclure.