Le président gabonais, Oligui Nguema, a pris part, en compagnie du président français Emmanuel Macron, à la cérémonie de clôture de la Table ronde consacrée aux initiatives de protection des forêts du Bassin du Congo, ce lundi 24 novembre à Libreville.

Cet événement a eu lieu dans le cadre de la visite d’État du président Macron au Gabon, et a mobilisé des experts aussi bien gabonais que français.

Dans son discours de circonstance, Nguema a souligné, en premier, que, depuis plus de 50 ans, le Gabon assume seul et sans contrepartie financière le coût de la préservation de sa forêt, malgré le soutien constant de ses partenaires historiques. Il a affirmé que « cette situation n’est plus acceptable. »

Le dirigeant gabonais a estimé que pour garantir la pérennité des forêts, « il est essentiel que la préservation environnementale puisse reposer sur une vraie logique économique, source de création de valeur au bénéfice de ceux-là mêmes qui assurent la conservation de ce capital naturel. »

Pour lui, l’objectif commun ne se limite plus à la simple protection de la nature, mais s’étend désormais à la valorisation et à la monétisation durable.

« Entre impact environnemental et impact économique, ensemble, prenons le pari de faire cohabiter les deux par la construction d’une économie inclusive basée sur le capital naturel, véritable accélérateur du développement », a-t-il défendu.

Nguema a mis en avant certaines initiatives pour garantir un « engagement vert ». Il a appelé à la formation d’une génération verte pour doter son pays, d’ici 5 ans, de plus de 250 experts dans les domaines clés tels que l’économie verte, les sciences environnementales, le droit de l’environnement et le développement durable.

Il a aussi prôné la lutte contre la criminalité environnementale, tout en invitant les entreprises françaises à privilégier l’acquisition des crédits carbone gabonais dès leur mise sur le marché afin de bâtir un partenariat mutuellement bénéfique.

Enfin, le président a évoqué le lancement du « Country Package », une plateforme destinée à coordonner les financements climatiques et forestiers en rassemblant les parties prenantes autour d’une stratégie commune, celle de la gestion durable des forêts.