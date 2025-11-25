Le Parti des Peuples Africains Côte d’Ivoire (PPA-CI, opposition) a annoncé, lundi dans un communiqué, la dissolution du bureau exécutif national de la Ligue des femmes du parti, laquelle dissolution est consécutive à la suspension de la Présidente de ladite Ligue, Séri Louma Hortense.

Cette responsable figure parmi les 19 « camarades », élus ou militants de base de la formation politique, qui ont été révoqués par le leader du parti, Laurent Gbagbo, pour n’avoir pas respecté la ligne du Parti.

Le communiqué informe aussi que le Conseil de Discipline du parti, saisi par le Président-Exécutif, a engagé des poursuites disciplinaires contre ces militants suspendus à titre conservatoire.

Le Président Gbagbo procédera, dans les prochains jours, à la nomination des Présidents intérimaires des Ligues des Femmes et des Jeunes, ainsi qu’à la recomposition de leurs Bureaux Exécutifs Nationaux, informe le communiqué.