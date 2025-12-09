Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un prêt de 159,50 millions de dollars américains, au profit de la République démocratique du Congo (RDC), destiné au financement partiel d’un projet de renforcement de la connectivité au parc agroindustriel de Ngandajika.

Ce projet stratégique, d’un coût total de 177,16 millions de dollars, vise à désenclaver le parc agroindustriel de Ngandajika (PAIN) et à renforcer son intégration aux principaux axes économiques de la région centre, explique un communiqué publié lundi par la BAD.

L’aménagement des routes reliant Nkuadi-Ngandajika-PAIN et Lukalaba-Ngandajika, l’amélioration des liaisons entre la Route nationale 1 (RN1) et la Route nationale 2 (RN2), sont autant d’infrastructures du projet qui comprend également l’extension de la piste de l’aéroport de Mbuji-Mayi, afin de soutenir le fret agro-industriel.

Cofinancé par le Gouvernement congolais, le projet bénéficiera directement aux agriculteurs, aux opérateurs de transport et aux agro-industries des provinces du Kasaï oriental et de la Lomami, en réduisant les coûts logistiques et en facilitant l’accès aux marchés.

D’après Léandre Bassolé, directeur général de la BAD pour l’Afrique centrale, « ce projet constitue un jalon stratégique majeur pour l’intégration économique de l’Afrique centrale et pour l’industrialisation agricole de la RDC », visant à consolider une chaîne de valeur essentielle, ouvrir de nouveaux corridors d’échanges et créer des opportunités d’emploi.

Pour le chef du projet, Johnny Makwela, « ce projet va lever l’un des principaux obstacles à la compétitivité du parc agroindustriel de Ngandajika », notamment « l’absence d’infrastructures fiables pour l’acheminement des intrants et l’évacuation de la production. »

Les nouveaux axes routiers et l’amélioration de la desserte aérienne permettront de réduire significativement les coûts logistiques et d’accélérer l’intégration des producteurs aux chaînes de valeur agro-industrielles, poursuit-il.

Aligné sur le Document de Stratégie Pays 2023-2028 pour la RDC, le projet appuie le développement des chaînes de valeur agricoles, renforce la sécurité alimentaire et stimule la compétitivité des productions locales, soutient le communique de la BAD qui réaffirme ainsi son engagement à soutenir la transformation économique durable de la RDC

Le projet contribuera, par ailleurs, aux objectifs de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), en améliorant la connectivité et les capacités commerciales.