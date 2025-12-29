Les Lions de l’Atlas ont réalisé ce lundi soir au stade prince Moulay Abdellah de Rabat, une large victoire de 3–0 face à la Zambie dans un match comptant pour la troisième journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 de football.

Le onze marocain s’est du coup, adjugé une place en huitièmes de finale, et termine premier du Groupe ‘A’ avec un total de sept points. Son précédent adversaire, le Mali s’est lui aussi qualifié pour les 8e de finale, après avoir fait un match-nul (1-1) contre le Maroc (1-1) face aux chipolopolo de la Zambie et (0-0) face aux Comores, ce lundi 29 décembre au Complexe Mohammed V de Casablanca.

Dans un stade archi-comble, les Lions de l’Atlas vivement encouragés par des dizaines de milliers de supporters, ont imposé leur domination sur le terrain durant la première mi-temps, compliquant la tâche à leurs adversaires maliens.

Dès la 9e minute d’un match très disputé, l’attaquant Ayoub El Kaabi a ouvert le score sur un superbe coup de tête à la suite d’un corner tiré par Azzedine Ounahi. Après ce premier but, les hommes de Walid Regragui ont accéléré le rythme ratant plusieurs occasions de scorer et à la 27e minute, Brahim Díaz a pu marquer le second but de la rencontre, sur une passe bien ajustée de son coéquipier Abdessamad Ezzalzouli.

Peu après le début de la seconde période, El Kaabi a inscrit son second but grâce à un joli coup de ciseaux, alors qu’un hors-jeu était signalé en même temps, par un des arbitres assistants. Mais, peu après, la VAR (Video Assistant Referee ou Assistance Vidéo à l’Arbitrage) a finalement confirmé le troisième but de la sélection marocaine. Pour cette belle performance, Ayoub El Kaabi a d’ailleurs été désigné par la Confédération africaine de football (CAF) «Homme du match Maroc-Zambie».

La seconde mi-temps a été marquée par la poursuite du pressing du côté marocain sur les joueurs zambiens et le coach a procédé au remplacement des joueurs El Kaabi, Díaz, Saibari et Mazraoui par Achraf Hakimi qui a fait son grand come-back après sa longue absence pour blessure, Youssef En-Nesyri, Eliesse Ben Seghir et Ilias Akhomach.

Cette brillante victoire a finalement scellé la réconciliation entre les Lions de l’Atlas et leurs supporters qui n’ont pas trop apprécié le maigre score du match-nul face au Mali. Le Maroc affrontera en 8e de finale, le dimanche 4 janvier au Stade Moulay Abdellah de Rabat, à partir de 17h, le meilleur troisième des trois groupes : C (Nigeria, Tunisie, Tanzanie et Ouganda), D (Sénégal, RDC, Bénin et Botswana) ou E (Algérie, Burkina Faso, Soudan et Guinée-équatoriale).