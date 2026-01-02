la Somalie, pays d’Afrique de l’Est et membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2025-2026, a pris ce jeudi 1er janvier 2026, le relais à la présidence tournante de l’organe exécutif de ls Nations Unies.

Selon la Mission somalienne auprès de l’ONU à New York, le Représentant permanent de la Somalie auprès des Nations Unies, Abukar Osman, a mené, le mois dernier des discussions préparatoires avec le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

« Nous réaffirmons notre engagement à faciliter un dialogue constructif et inclusif en vue de promouvoir la paix et la sécurité internationales », lit-on sur le compte Twitter de la Mission.

La même source indique que la Somalie privilégiera « des méthodes de travail transparentes, efficaces et fondées sur le consensus », et collaborera « largement avec les membres et les parties prenantes de l’ONU».

Soulignons que la présidence somalienne du Conseil de sécurité de l’ONU débute dans un climat de fortes tensions régionales suite à la reconnaissance officielle du Somaliland par Israël fin décembre 2025.

Cette initiative israélienne a suscité l’indignation au sein de la communauté internationale. Réuni en urgence, lundi 29 décembre, pour discuter de cette actualité, le Conseil de sécurité a défendu le respect de l’intégrité territoriale de la Somalie. De son côté, Mogadiscio a dénoncé «une atteinte à sa souveraineté».

Cinq pays membres non permanents (Algérie, Corée du Sud, Guyana, Sierra Leone et Slovénie) viennent de quitter le Conseil en ce début du mois de janvier, cédant leurs postes à cinq autres nouveaux membres, dont deux pays africains à savoir : le Liberia et la République démocratique du Congo (RDC).