La Somalie prend la présidence tournante du Conseil de sécurité de l’ONU pour le mois de janvier 2026

la Somalie, pays d’Afrique de l’Est et membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2025-2026, a pris ce jeudi 1er janvier 2026, le relais à la présidence tournante de l’organe exécutif de ls Nations Unies.

Selon la Mission somalienne auprès de l’ONU à New York, le Représentant permanent de la Somalie auprès des Nations Unies, Abukar Osman, a mené, le mois dernier des discussions préparatoires avec le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

« Nous réaffirmons notre engagement à faciliter un dialogue constructif et inclusif en vue de promouvoir la paix et la sécurité internationales », lit-on sur le compte Twitter de la Mission.

La même source indique que la Somalie privilégiera « des méthodes de travail transparentes, efficaces et fondées sur le consensus », et collaborera « largement avec les membres et les parties prenantes de l’ONU».

Soulignons que la présidence somalienne du Conseil de sécurité de l’ONU débute dans un climat de fortes tensions régionales suite à la reconnaissance officielle du Somaliland par Israël fin décembre 2025.

Cette initiative israélienne a suscité l’indignation au sein de la communauté internationale. Réuni en urgence, lundi 29 décembre, pour discuter de cette actualité, le Conseil de sécurité a défendu le respect de l’intégrité territoriale de la Somalie. De son côté, Mogadiscio a dénoncé «une atteinte à sa souveraineté».

Cinq pays membres non permanents (Algérie, Corée du Sud, Guyana, Sierra Leone et Slovénie) viennent de quitter le Conseil en ce début du mois de janvier, cédant leurs postes à cinq autres nouveaux membres, dont deux pays africains à savoir : le Liberia et la République démocratique du Congo (RDC).

