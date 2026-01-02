A l’occasion de la célébration par le Soudan ce jeudi 1er janvier, le 70ème anniversaire de son accession à l’indépendance, le Président de la Commission de l’Union Africaine (CUA), Mahmoud Ali Youssouf, a adressé ses plus chaleureuses félicitations au gouvernement et au peuple soudanais, tout en exprimant son souhait pour le retour de la paix dans ce pays en guerre depuis 2023.

Dans son communiqué, Mahmoud Ali Youssouf affirme que cette commémoration ne devrait pas seulement servir de moment de « réflexion sur le passé », mais plutôt marquer un « engagement renouvelé à mettre fin à la guerre et à récupérer la promesse d’un Soudan pacifique et uni».

Devant les défis persistants dans le pays, Youssouf a lancé un appel à l’action collective, soulignant que l’Union africaine est pleinement prête à travailler dans cette optique, en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes soudanaises, ainsi qu’avec les partenaires régionaux et internationaux, dont l’IGAD, l’ONU et la Ligue des États arabes.

Les résultats attendus de cette coopération, a-t-il précisé, sont l’instauration d’un cessez-le-feu immédiat et durable, la garantie d’un accès humanitaire sans entrave pour secourir les populations civiles, ainsi que l’aboutissement à une solution politique globale.

De même, le patron de la CUA a rappelé que l’organisation panafricaine reste attachée à un processus dirigé par les Africains, qui répond aux aspirations du peuple soudanais à la paix, à la dignité et à un avenir stable.