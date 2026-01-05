La Banque africaine de développement (BAD) a approuvé l’octroi d’une garantie partielle de crédit non souveraine pouvant atteindre 450 millions d’euros au profit du Groupe marocain de l’Office chérifien des phosphates (OCP), a annoncé la BAD, ce week-end dans un communiqué.

L’institution financière panafricaine, qui déploie ce nouvel instrument de financement pour la première fois au Maroc, entend accompagner le géant marocain des phosphates à lever 530 millions d’euros auprès de bailleurs internationaux pour son programme d’investissement vert.

Ces fonds sont destinés à accélérer son «Programme d’investissement vert 2023-2030 m», axé sur la décarbonation, les énergies renouvelables et la gestion durable de l’eau. Il s’agit du double objectif est double de renforcer la sécurité alimentaire mondiale tout en évitant l’émission de 43 millions de tonnes de CO₂ d’ici 2038.

« En tirant parti de notre notation AAA pour mobiliser des capitaux internationaux, nous soutenons la transition du Groupe OCP vers une production d’engrais à faible empreinte carbone, le développement des énergies renouvelables et une gestion durable de l’eau, des piliers essentiels pour la sécurité alimentaire et climatique sur le continent » africain, a expliqué Achraf Tarsim, responsable-pays de la BAD pour le Maroc.

Le communiqué précise que le projet s’inscrit dans le cadre des « Quatre points cardinaux » de la Banque, notamment le Point cardinal 1, visant à libérer le potentiel financier de l’Afrique et à attirer les capitaux nécessaires au financement du développement durable sur le continent, et le Point cardinal 4, consacré au développement d’infrastructures résilientes créatrices de valeur ajoutée.

Le géant marocain OCP est un acteur international stratégique qui contribue activement au développement durable du secteur agricole en Afrique et dans le monde, reconnaît la BAD.