A l’occasion de la Coupe d’Afrique des nations 2025, organisée au Maroc, l’expertise sécuritaire du Royaume suscite un intérêt international croissant. La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a accueilli une délégation officielle du Federal Bureau of Investigation (FBI) qui effectue 4 au 6 janvier une visite au Maroc, avec pour mission de s’informer de près sur le dispositif de sécurité déployé pour sécuriser cette grande messe continentale de football.

Conduite par Douglas Olson, directeur des opérations au sein de la division des services d’intervention sur le terrain et Kevin Kowalski, directeur adjoint du groupe de réponse d’urgence, la délégation américaine a entamé sa visite par une tournée au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, où se déroulait dimanche 4 janvier, le match Maroc-Tanzanie comptant pour les huitièmes de finale.

Une session de travail spécifique a été, consacrée à l’analyse du dispositif sécuritaire mis en place lors de ce match. Les responsables du FBI ont pu observer de visu, le déploiement des forces de sécurité, les niveaux de surveillance, l’utilisation de technologies de pointe telles que les drones et les caméras haute définition, ainsi que les mécanismes de coordination numérique reliant les centres de commandement fixes et mobiles.

A la même occasion, la délégation américaine a été conviée à une visite du Centre africain de coopération sécuritaire, véritable plaque tournante de la coordination entre les services de sécurité marocains et les représentants des forces de police des pays africains participant à la CAN.

Les échanges ont permis aux responsables américains de prendre connaissance des modes de fonctionnement de ce centre, de ses capacités techniques et logistiques, ainsi que de son rôle central dans l’évaluation et l’anticipation des risques durant le déroulement de la Coupe d’Afrique des Nations.

Le programme de la visite des responsables du FBI comporte également une visite demain mardi, du stade Moulay Hassan à Rabat, en marge du match Algérie–République démocratique du Congo. L’accent y est mis sur la gestion des supporters étrangers, la coordination opérationnelle avec les officiers de police internationaux et le déploiement des «spotters», chargés de l’accompagnement et de l’observation des foules.

Selon la DGSN, cette visite illustre l’intérêt manifeste des États-Unis pour le modèle marocain de sécurisation des grands événements sportifs, à l’heure où les USA se préparent à accueillir la Coupe du monde 2026 et le Maroc celle de 2030 conjointement avec l’Espagne et le Portugal.

La visite de la délégation du FBI témoigne également de la volonté commune des parties marocaine et américaine de renforcer les mécanismes de coopération sécuritaire bilatérale à travers le partage des expertises opérationnelles, notamment dans les domaines de l’évaluation des risques, de la gestion des situations d’urgence et de l’utilisation des technologies de pointe dans le champ sécuritaire en général, et dans l’accompagnement des manifestations sportives en particulier.

Au-delà de la CAN 2025, cette reconnaissance internationale confirme la position du Maroc comme référence régionale et continentale en matière de sécurité événementielle, capable de conjuguer anticipation, coordination et innovation au service de manifestations sportives d’envergure mondiale.