Le gouvernement fédéral de la Somalie a décidé l’annulation de l’ensemble de ses accords avec les Emirats Arabes Unis (EAU) dans les domaines de la sécurité, la défense et la coopération portuaire, a-t-on annoncé lundi 12 janvier, à l’issue d’une réunion du Conseil des ministres présidée par le vice-Premier ministre, Salah Ahmed Jaamac.

La Décision de la Somalie intervient dans un climat de fortes tensions diplomatiques, la Somalie accusant les EAU de mener des activités déstabilisatrices, citant des «preuves solides» sur de présumées actions portant atteinte à l’unité nationale, à la souveraineté territoriale et à l’indépendance politique du pays.

Le gouvernement somalien dit défendre ses droits à l’indépendance en ce qui concerne ses terres, ses ports, ses questions de sécurité et sa politique étrangère.

Il a chargé le ministère des Affaires étrangères de notifier officiellement cette décision aux Émirats Arabes Unis et d’informer les partenaires internationaux de sa nouvelle position souveraine.

Parallèlement à l’annulation des accords concernés, le Conseil des ministres a approuvé plusieurs amendements législatifs, dont celui relatif à la loi sur la protection de la souveraineté et de l’unité du pays, qui interdit formellement à toute entité sous-gouvernementale ou privée de conclure des accords avec des organisations étrangères sans l’autorisation préalable du gouvernement fédéral et du ministère compétent de la Somalie.