Les ministères de la Justice du Royaume du Maroc et du Royaume de Belgique se sont accordés, hier lundi 12 janvier, sur un plan d’action conjoint, à l’occasion d’une qu’effectue le ministre marocain de la Justice, Abdellatif Ouahbi à Bruxelles, dans le cadre du renforcement des relations de coopération bilatérale entre les deux Royaumes, selon un communiqué officiel marocain.

Les signataires du plan sont Rima Lablaili, Directrice de la Coopération et de la Communication au ministère marocain de la Justice, et Mathilde Steenbergen, Présidente du Comité de direction du Service public fédéral belge de la Justice.

A cette occasion, le ministre marocain a affirmé que «la signature de ce plan constitue une étape importante dans le développement de la coopération bilatérale, marquant un tournant vers un partenariat concret et structuré qui soutiendra la réforme du système judiciaire et renforcera les capacités des acteurs judiciaires dans les deux pays».

D’après le communiqué, ce plan biennal durée de deux ans, constitue un programme global d’activités conjointes visant à renforcer la coopération juridique et judiciaire dans plusieurs domaines, notamment le développement de mécanismes de coopération judiciaire, en particulier en matière pénale ; le soutien aux efforts conjoints de lutte contre la criminalité organisée et transnationale.

Les autres domaines concernent l’échange d’expertise en matière de modernisation du système judiciaire et de numérisation des services judiciaires ; le renforcement des programmes de formation et de développement des capacités des professionnels de la justice ; ainsi que l’amélioration des mécanismes de coordination relatifs au transfèrement des condamnés et à l’exécution des peines.

Pour Rabat, le plan paraphé témoigne de l’engagement des deux institutions à établir une coopération concrète et durable, fondée sur la confiance mutuelle et l’échange d’expertises et qui contribuera à soutenir les réformes judiciaires et à renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays dans ce domaine.

Au cours de sa visite en Belgique, le ministre marocain, Abdellatif Ouahbi accompagnée d’une forte délégation, a eu des entretiens avec son homologue belge, Annelies Verlinden, ayant porté sur les moyens de promouvoir la coopération juridique et judiciaire entre les deux pays et d’intensifier la coordination sur des questions d’intérêt commun. Les ministres ont souligné « la solidité du partenariat entre les deux pays et la volonté partagée de renforcer la coopération afin de soutenir l’État de droit et répondre aux défis actuels».