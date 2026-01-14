La Côte d’Ivoire a annoncé officiellement, ce mardi 13 janvier, par lavoix de son ministre d’Etat, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, son adhésion au Programme de Partenariat d’Etat (State Partnership Program-SPP) du département de la Défense des Etats-Unis, en partenariat avec la Garde Nationale de l’Etat de Pennsylvanie.

La cérémonie d’adhésion a eu lieu à l’Hôtel des Armées, à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, au cours de laquelle, le ministre d’Etat Téné Birahima Ouattara a expliqué que ce programme permettra aux Forces Armées ivoiriennes de « bénéficier d’un accompagnement structuré, d’un partage d’expertise et d’une interopérabilité accrue avec les forces américaines».

Par ailleurs, il a exprimé sa reconnaissance à l’ambassadrice des États-Unis en Côte d’Ivoire, Jessica Davis Ba, arrivée en fin de mission dans le pays, pour sa contribution significative au renforcement de la coopération militaire entre les deux pays.

Le SPP est un programme de coopération en matière de sécurité du Département de la Défense américain qui œuvre pour une coopération entre la Garde nationale d’un Etat des Etats-Unis avec les forces armées d’un pays partenaire, pour créer des relations durables, mutuellement bénéfiques, et renforcer la sécurité globale.