Le département d’Etat américain a annoncé ce jeudi dans un communiqué, qu’il suspendra, à partir du 21 janvier prochain, le traitement des demandes de visa d’immigrés provenant de 75 pays, parmi lesquels 26 Etats africains, dont « les ressortissants touchent des aides sociales américaines à des niveaux inacceptables».

Cette mesure, qui gèle les visas permanents, s’inscrit dans le cadre de la politique migratoire américaine, laquelle se durcit de plus en plus depuis le retour du président républicain, Donald Trump à la Maison-Blanche. Mais elle ne touche pas les visas non-immigrants sollicités par les touristes ou les étudiants.

Le communiqué précise que « ce gel restera en vigueur jusqu’à ce que les Etats-Unis puissent garantir que les nouveaux immigrants ne puiseront pas dans les richesses du peuple américain».

Certains observateurs craignent que la mise en œuvre de ce dispositif n’entrave de nombreuses procédures de regroupement familial ou d’accès à la résidence permanente pour les ressortissants des pays visés.

Parmi les pays africains concernés figurent l’Algérie, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo, l’Egypte, l’Ethiopie, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Liberia, la Libye, le Maroc, le Nigeria, la République du Congo, le Rwanda et le Sénégal.