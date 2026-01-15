Pour la quatrième année consécutive, les Maliens ont commémoré ce mercredi 14 janvier, la «Journée nationale de la souveraineté retrouvée», sous le thème « Souveraineté retrouvée, construisons le Mali de demain ».

Cette journée a été instaurée par le Président de la Transition, Assimi Goïta, en hommage à la grande manifestation historique du 14 janvier 2022, qui a marqué un tournant dans la lutte contre le terrorisme et la restauration de la souveraineté nationale.

Le peuple malien s’était alors levé massivement pour dénoncer les « sanctions illégales, illégitimes et inhumaines » infligée au Mali par la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union Economique et Monétaire Ouest-africaine (UEMOA), affirmant son droit à choisir son propre destin et sa détermination à défendre l’indépendance de son pays face à toute ingérence ou pression extérieure.

« Il s’agit de commémorer une célébration, une souveraineté choisie par le Peuple malien mobilisé face à l’oppression et aux sanctions inhumaines », soutient un communiqué officiel.

De nombreuses activités ont été organisées aussi bien à Bamako qu’à l’intérieur du pays. Dans la capitale, le Premier ministre a présidé la cérémonie officielle de commémoration de la Journée, avec la participation des délégations des pays frères de la Confédération des Etats du Sahel (AES) et des Invités d’honneur.

Des montées des couleurs nationales ont eu lieu dans plusieurs établissements scolaires, en présence des membres du Gouvernement, à Bamako et dans les capitales régionales.

« La Journée nationale de la Souveraineté retrouvée est, ainsi, célébrée sur toute l’étendue du territoire national et dans les Missions diplomatiques et Postes consulaires du Mali. Les Communautés africaines vivant au Mali sont associées aux activités de célébration », se sont félicité les autorités.

Lors d’une conférence débat sur la « souveraineté retrouvée » dans la capitale de Banico (Centre-Sud), le Ministre Secrétaire général du Gouvernement a déclaré, entre autres, que cette journée repose désormais sur les trois principes définis par le Colonel Goïta, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et de partenaires opérés par le Mali, ainsi que la défense des intérêts vitaux des populations maliennes dans toutes les décisions prises.