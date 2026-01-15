Le général de corps d’armée, Mohammed Berrid, inspecteur général des Forces armées royales (FAR) et commandant la zone sud, a reçu jeudi au siège de l’état-major de la zone sud à Agadir, le général de division, MD Fakhrul Ahsan, commandant de la Force de la mission onusienne et ce dans le cadre des rencontres périodiques entre les FAR et la Mission des Nations unies (MINURSO) dans les provinces sud du Maroc.

Au cours de cette rencontre, les deux officiers supérieurs ont échangé sur les activités de la MINURSO et se sont félicités à cette occasion, des niveaux exceptionnels atteints entre les Forces Armées Royales et la Force de la mission onusiennes en matière de coordination dans les domaines opérationnel, sécuritaire, de déminage et de soutien logistique, indique un communiqué de l’état-major général des FAR.