Le président égyptien, Abdel Fettah Al-Sissi s’est félicité de l’initiative de son homologue américain, Donald Trump, qui a fait une offre de médiation entre l’Égypte et l’Éthiopie au sujet du Grand Barrage de la Renaissance Éthiopienne (GERD), construit sur le Nil Bleu et inauguré officiellement, en septembre 2025.

« J’apprécie (…) l’attention portée par le président Trump à l’importance capitale du Nil pour l’Égypte, car il représente la source de vie du peuple égyptien », a déclaré, samedi 17 janvier, le dirigeant égyptien qui a reçu la veille, une lettre de Trump à ce sujet, selon un communiqué officiel du Caire.

Al-Sissi a réaffirmé au passage, l’engagement de son pays « en faveur d’une coopération sérieuse et constructive avec les pays du bassin du Nil, fondée sur les principes du droit international, de manière à servir les intérêts communs sans nuire à aucune partie. Ce sont là les fondements constants de la position égyptienne. »

Le président égyptien dit avoir adressé une lettre à Trump pour lui faire part de ses remerciements et de sa reconnaissance, ainsi que pour réaffirmer la position de l’Égypte et ses préoccupations concernant la sécurité hydrique égyptienne.

Il a d’autre part, exprimé le soutien de l’Égypte aux efforts de Washington et son souhait de continuer à travailler sur ce dossier, en étroite collaboration avec Trump, au cours de la phase à venir.

Par ailleurs, dans sa correspondance, Al-Sissi a salué les « précieux efforts » de Trump pour consolider les fondements de la paix et de la stabilité aux niveaux régional et international, ainsi que sa reconnaissance face au rôle central de l’Egypte dans le soutien à la sécurité et à la stabilité dans la région.

Situé en aval du Nil, l’Egypte redoute que la mise en service et le remplissage du barrage GERD n’entraînent une réduction durable des volumes d’eau disponibles, mettant en péril ses ressources hydriques et son agriculture.