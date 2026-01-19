Le Président de Sierra Leone, Julius Maada Bio, a officiellement demandé pardon aux victimes de la guerre civile (1991-2002), lors de la première édition de la Journée nationale du souvenir célébrée ce dimanche 18 janvier, dans le pays.

« En cette première Journée nationale du souvenir, je demande pardon au nom de notre nation et de nos dirigeants, d’hier et d’aujourd’hui », a-t-il déclaré, ajoutant que « nous ne pouvons pas réparer les actes commis, mais nous pouvons les affronter avec humilité, honnêteté et courage ».

Bio s’est adressé à ses compatriotes non seulement en tant que chef d’Etat, mais aussi en tant que survivant de la guerre civile dévastatrice, soulignant : «Je m’exprime non seulement en tant que votre président, mais aussi en tant que Sierra-Léonais ayant vécu la guerre, en tant qu’ancien soldat et en tant que personne dont la famille a subi des pertes. Comme des milliers de familles, nous portons encore cette douleur ».

Il a également souligné que le fait de se souvenir de cette guerre civile n’est pas pour « rouvrir des blessures », mais pour préserver l’avenir commun ; n’est pas non plus pour « diviser » la population, mais pour l’« unir », pour que « ceux qui sont morts ne soient pas morts en vain », et afin que la Sierra Leone « ne retombe jamais dans un conflit violent ».

« A compter d’aujourd’hui, le 18 janvier appartient à chaque Sierra-Léonais. C’est un jour de mémoire nationale, de réflexion morale et de responsabilité partagée. C’est un jour qui appelle non seulement à l’émotion, mais aussi à l’engagement. Nous déclarons d’une seule voix : Plus jamais ça », a conclu le Chef de l’Etat.

Pendant la guerre civile, plus de cinquante mille Sierra-Léonais ont perdu la vie, des villages entiers ont été incendiés, et des familles déracinées.