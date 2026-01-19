Le Roi du Maroc, Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, a reçu une invitation du président des États-Unis d’Amérique, Donald J. Trump, pour se joindre, en tant que membre fondateur, au Conseil de Paix qu’il envisage de lancer comme initiative visant à «contribuer aux efforts de paix au Moyen-Orient et adopter une nouvelle approche pour résoudre les conflits dans le monde», indique un communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères.

La participation à ce Conseil est réservée à un groupe restreint de leaders de stature internationale, engagés en faveur d’un avenir sûr et prospère pour les générations futures, indique le communiqué, précisant que la participation à ce Conseil se fait exclusivement sur invitation du Président des États-Unis d’Amérique.

Cette invitation, ajoute le texte, constitue une reconnaissance du leadership éclairé du Roi du Maroc et de sa stature en tant qu’acteur de paix incontournable. Elle témoigne aussi de la confiance dont jouit le Souverain auprès du président des États-Unis et de la communauté internationale.

Tout en saluant l’engagement et la vision du président Donald Trump pour la promotion de la paix, le Roi Mohammed VI a bien voulu répondre favorablement à cette invitation et exprimé la disponibilité du Royaume du Maroc de ratifier la Charte constitutive du Conseil de paix.

Ce Conseil prendra la forme juridique d’une organisation internationale ayant pour ambition la promotion de la stabilité, la restauration de la gouvernance et la garantie d’une paix durable dans les zones touchées ou menacées par les conflits. Le mandat de cette structure majeure se fondera sur la coopération pratique, l’action effective et des partenariats orientés vers des résultats tangibles.

Par ailleurs, le Royaume du Maroc salue l’annonce du lancement de la deuxième phase du plan de paix global du président Trump, ainsi que la création officielle du Comité national pour l’administration de Gaza comme organisme transitoire temporaire.

Le Maroc, sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI, réitère son engagement constant en faveur d’une paix juste, globale et durable au Moyen-Orient, permettant l’établissement d’un État palestinien dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, vivant côte à côte et en paix avec Israël, conclut le communiqué.