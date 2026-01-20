A la suite de la proclamation des résultats définitifs du scrutin présidentiel en République Centrafricaine (RCA), le Président de la Commission de l’Union Africaine (CUA), Mahamoud Ali Youssouf, a adressé ses « chaleureuses félicitations » au Président Faustin-Archange Touadéra pour sa réélection à la magistrature suprême.

Dans son message, Youssouf salue les progrès notables accomplis en RCA, sous le leadership du Chef de l’État, citant, entre autres, le relèvement post-conflit et de développement économique durable, l’amélioration progressive de la situation sécuritaire, la mise en œuvre du processus de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement (DDR/R) des groupes armés, ainsi que le redéploiement de l’autorité de l’État sur une partie croissante du territoire national.

D’après ses propos, « ces avancées s’inscrivent dans la mise en œuvre de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine et traduisent la détermination des autorités centrafricaines à consolider durablement la paix et la stabilité. »

Les félicitations du président de la Commission ont également été adressées au peuple centrafricain, dont la forte mobilisation et l’adhésion au processus politique attestent de sa volonté inébranlable de consolider la paix et les institutions de l’État, en droite ligne de l’Agenda 2063 et de l’initiative de l’UA visant à éliminer les conflits armés sur le continent.

Youssouf a encouragé les autorités centrafricaines à persévérer dans les efforts visant à la sécurisation durable de l’ensemble du territoire national, à la consolidation d’une démocratie apaisée, ainsi qu’au renforcement du vivre-ensemble et de la réconciliation nationale.

Il a réitéré, enfin, l’engagement indéfectible de l’Union Africaine à accompagner la RCA, en étroite collaboration avec les partenaires régionaux et internationaux, afin de soutenir les efforts engagés et permettre au pays de réaliser pleinement son potentiel au service de la paix, du développement et du bien-être de son peuple.

Le Conseil constitutionnel centrafricain a confirmé, lundi, la victoire de Touadera pour un nouveau mandat de sept ans, avec 78% des suffrages exprimés.