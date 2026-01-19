Sur instructions du Roi Mohammed VI, le prince Moulay Rachid a reçu, lundi au Palais des hôtes royaux de Rabat, les membres de l’équipe nationale de football, finaliste de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025).

A cette occasion, le Prince Moulay Rachid a été salué par le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, le sélectionneur national, Walid Regragui et les membres de l’équipe, avant de poser pour une photo souvenir.

Cette réception illustre la bienveillance dont le Roi du Maroc entoure la jeunesse et soutient son épanouissement à travers le sport et particulièrement le football.

Pour rappel, peu après l la fin de la finale ayant opposé le Maroc au Sénégal, ce dimanche 18 janvier au stade Prince Moulay Abdellah de rabat, le Souverain a adressé un message de félicitations aux Lions de l’Atlas et aux staffs de l’équipe nationale.

Le Roi Mohammed VI a notamment souligné qu’à travers leur parcours distingué lors de la CAN-Maroc 2025, les Lions de l’Atlas ont «démontré que la persévérance, le sérieux et l’esprit d’équipe sont la voie pour l’accomplissement des performances» et «présenté au monde un exemple de ce que la jeunesse marocaine et africaine peut réaliser lorsqu’elle a confiance en ses talents et ses capacités».

«Vous avez également prouvé, par la détermination et la performance héroïque et honorable dont vous avez fait montre, l’importance de notre vision stratégique d’investir dans le capital humain et de moderniser les infrastructures du Royaume, qui ont démontré leur résilience et leur niveau mondial de préparation en prévision de l’accueil de la Coupe du monde 2030», ajoute le Souverain dans son message.