Le Roi du Maroc, Mohammed VI a nommé vingt-quatre auditeurs en qualité de magistrats de deuxième grade auprès des juridictions financières, sur proposition du Conseil de la magistrature des juridictions financières lors de sa réunion tenue le 9 décembre 2025, indique un communiqué de la Cour des comptes marocaine.

Au cours de la réunion de la Cour des comptes, 155 magistrats des juridictions financières ont également été promus au grade principal créé récemment, suite aux hautes directives royales, ce qui témoigne de la haute sollicitude du Souverain à l’égard de la famille des juridictions financières, précise le communiqué.