Le Chef d’Etat ivoirien, Alassane Ouattara a renouvelé mercredi 21 janvier, sa confiance en son Premier sortant, Robert Beugré Mambé, en le reconduisant par décret présidentiel, à la tête de la primature, et en le chargeant de former une nouvelle équipe gouvernementale.

Mambé conserve ainsi la direction du nouveau gouvernement qui sera appelé non seulement à poursuivre les chantiers de développement socio-économique en cours dans le pays, mais aussi à insuffler une nouvelle dynamique à l’action publique.

Le Président Ouattara a instruit le Premier Ministre de lui soumettre, dans les meilleurs délais, des propositions pour la formation d’un nouveau Gouvernement.

Dans un message posté sur son compte twitter, le Premier ministre a exprimé toute sa gratitude au Président de la République «pour la confiance renouvelée» à sa «modeste personne» et pour «cet appel à poursuivre la mission au service de la Nation, à la tête du Gouvernement». Il a affirmé accueillir sa reconduction «avec honneur et humilité».

Le ministre de la Défense sortant, Téné Birahima Ouattara, frère du Président de la République, dont le nom a circulé comme l’un des favoris pour prendre la Primature, a adressé ses «vives et chaleureuses félicitations» à Mambé pour sa nomination.

Mambé et son ancien gouvernement avaient démissionné début janvier, au lendemain des élections législatives du 27 décembre, à l’issue desquelles, le parti au pouvoir (RHDP) a obtenu près de 77 % des sièges.