Le gouvernement mauritanien a volé au secours de la compagnie nationale «Mauritania Airlines» (MAIL) en approuvant hier mercredi 21 janvier, lors d’un Conseil des Ministres, un projet de décret accordant la garantie de l’Etat au profit du transporteur aérien mauritanien.

D’après le communiqué publié à l’issue du Conseil des ministres, ce nouveau dispositif juridique autorise l’Etat à se porter garant d’un emprunt plafonné à 700 millions d’ouguiyas (MRU), contracté par la compagnie MAIL auprès du système bancaire.

Par cette intervention, les autorités de Nouakchott entendent répondre à une nécessité stratégique, en permettant à MAIL de renforcer ses capacités opérationnelles, d’assurer la continuité du service public de transport aérien et de sécuriser ses infrastructures.

En conciliant soutien financier et respect du cadre juridique des garanties publiques, l’Etat mauritanien veut aussi réaffirmer son rôle de protecteur de ses opérateurs stratégiques, tout en exigeant une rigueur de gestion axée sur le développement technique de la compagnie nationale.

Le gouvernement mauritanien s’est montré formel sur l’usage de ces fonds destinés exclusivement au financement des investissements pour la mise à niveau de la flotte de la compagnie et de lui permettre d’entamer une nouvelle phase de son plan de développement dès 2026.