Le gouvernement ivoirien a annoncé, jeudi à Abidjan, avoir accordé une autorisation à la société Starlink Network CIV pour la fourniture de services d’accès à Internet fixe par satellite sur l’ensemble du territoire national à compter de juillet 2026.

« Starlink a obtenu une licence qui lui permettra de fournir de l’internet fixe haut débit via le satellite », a déclaré le ministre de la Transition numérique et de l’Innovation technologique, Djibril Ouattara, intervenant lors de l’émission Gouv’Talk animé par le Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG).

Toujours selon ses propos, les zones rurales éloignées, les écoles et centres de santé qui n’avaient pas accès à Internet pourront désormais s’y connecter.

Le Gouvernement ivoirien a octroyé une autorisation provisoire de douze mois à Starlink. Durant cette période, les autorités analyseront les performances techniques de l’opérateur satellitaire, avant de « finaliser le cahier des charges ».

D’après Djibril Ouattara, Starlink aurait des ambitions importantes pour la Côte d’Ivoire, il prévoit de démocratiser l’accès au très haut débit dans les zones rurales isolées et de rendre les smartphones plus accessibles aux populations locales à des tarifs abordables

Le Ministre a également annoncé que le déploiement de la connexion 5G démarre en juillet prochain et toutes les villes de plus de 25 000 habitants seront progressivement couvertes.

La Côte d’Ivoire affiche une couverture Internet réelle de 95% (fibre optique, box, 2G, 3G, 4G), a conclu ce membre du Gouvernement, ajoutant que dans les quatre prochaines années, les localités de plus 800 habitants seront couvertes par les services GSM (services mobiles).

Starlink est un service d’internet par satellite opéré par SpaceX avec pour objectif d’offrir un accès haut débit à travers le monde.