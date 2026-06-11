Le ministre mauritanien des Mines et de l’Industrie a dévoilé, mercredi en Conseil des ministres, une feuille de route ambitieuse relative à la formalisation structurée de l’exploitation artisanale de l’or.

Dans sa communication, il a proposé des solutions concrètes pour lever le double blocage qui fragilise l’économie nationale, notamment l’inactivité prolongée des petites concessions minières et l’ampleur de la fraude sur l’or produit.

Pour transformer cette économie informelle en un levier de croissance durable, le ministre a défendu une stratégie reposant sur quatre piliers fondamentaux.

Le premier consiste à mettre en place de comptoirs de vente et d’achat d’or et de métaux précieux. Ces infrastructures auront pour mission d’offrir des mécanismes convaincants, rassurants et parfaitement transparents. Les mesures concernant lesdits comptoirs devraient être déterminantes pour lutter contre l’évasion de l’or produit, soutient ce membre du Gouvernement.

La création d’une raffinerie nationale pour intégrer le marché mondial constitue le deuxième pilier. D’après le ministre, cette initiative permettra de centraliser l’ensemble de la production de l’or commercial et de valoriser les dérivés qui sont en général des métaux précieux à grande valeur ; ce qui pourrait ouvrir directement les portes du marché international de l’or fin à la production mauritanienne.

Le feuille de route prévoit également la délimitation géographique, par la Direction Générale des Mines et de la Géologie, des zones autorisées pour l’extraction d’or ; ainsi que la mise en place d’un plan national de dissuasion et de contrôle.

Déployé dans les plus brefs délais, ce plan sécuritaire et administratif aura pour mandat d’interdire et de sanctionner sévèrement toute velléité d’extraction en dehors des frontières légales validées par l’État.

La nouvelle réforme proposée devrait non seulement permettre l’assainissement d’un secteur stratégique, mais aussi l’accroissement des retombées fiscales et économiques de ces richesses aurifères au profit de l’ensemble de la population.