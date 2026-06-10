Casablanca, la capitale économique du Maroc, accueille, du 10 au 12 juin 2026, l’Exposition économique et commerciale Chine-Afrique (CAETE), qui se tient sous le thème « Chine et Afrique : Ensemble pour un avenir partagé ».

L’évènement est conjointement organisé par le Secrétariat du Comité d’organisation de la CAETE, le Ministère de l’Industrie et du Commerce du Maroc et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM).

L’exposition s’inscrit dans le cadre des « Huit Initiatives » de la coopération sino-africaine et couvrira cinq secteurs prioritaires, notamment Technologie & équipements industriels, Agroalimentaire, Biens de consommation, Automobile & pièces détachées, et l’Énergie, précise un communiqué de la CGEM.

Plus de 200 entreprises chinoises disposant de stands d’exposition devraient prendre part à l’événement, sachant que la majorité d’entre elles sont activement à la recherche de partenaires commerciaux, industriels et financiers en Afrique.

Cela représente pour les entreprises marocaines et africaines une opportunité privilégiée de développer de nouveaux partenariats, identifier des fournisseurs compétitifs et accéder aux dernières innovations industrielles et technologiques chinoises, soutient l’organisation patronale marocaine.

Depuis sa première édition en 2019, la CAETE s’est imposée comme la plateforme intégrée de plus haut niveau entre la Chine et l’Afrique, affirme la CGEM, ajoutant que l’édition 2026 constitue une étape symbolique dans l’approfondissement de ce partenariat stratégique.

Selon l’agence chinoise de presse Xinhua, la CAETE en Afrique marque la première grande manifestation économique et commerciale organisée par la province chinoise du Hunan sur le continent africain après la mise en œuvre, par la Chine, du traitement tarifaire nul en faveur de l’ensemble des 53 pays africains ayant établi des relations diplomatiques.

Soulignons que la CAETE a inauguré en 2024 un format d’exposition itinérante en Afrique (CAETE en Afrique). Après avoir été organisé successivement au Kenya et au Nigeria, l’exposition se tient cette année au Maroc puis en Afrique du Sud au deuxième semestre.