L’Union européenne a annoncé, lundi, à travers la Commissaire européenne chargée de l’égalité, de la préparation et de la gestion des crises, Hadja Lahbib, un financement de 11,5 millions d’euros pour soutenir les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) qui sont engagés dans la lutte contre l’épidémie d’Ebola.

Cet « engagement renouvelé de 11,5 millions d’euros de la Commission de l’Union européenne (UE) (est) pour soutenir une préparation renforcée et une réponse coordonnée à l’épidémie d’Ebola », explique un communiqué publié par le CDC Afrique, et ce dans le cadre du partenariat global et de longue date entre l’Union africaine (UA) et l’UE en matière de santé.

L’aide financière allouée se compose de deux volets, dont une somme de 6,5 millions d’euros destinés à renforcer l’Initiative africaine de génomique des pathogènes, afin d’aider à équiper les équipes de première ligne, à former les professionnels de la santé et à améliorer la surveillance grâce aux diagnostics.

La deuxième part consiste en une contribution en nature de 5 millions d’euros en équipements de test, à savoir des dispositifs de diagnostic rapide et des kits de tests de laboratoire, qui seront déployés rapidement là où ils sont le plus nécessaires.

« Des partenariats solides sauvent des vies. Ce financement de 11,5 millions d’euros permettra au CDC Afrique de renforcer sa réponse à l’épidémie d’Ebola en équipant et en formant le personnel de santé, en renforçant les systèmes de surveillance et en améliorant les capacités de détection et de réponse », a déclaré Hadja Lahbib , lors d’une visite spéciale dans les bureaux du CDC Afrique à Addis-Abeba.

Pour le CDC Afrique, cet engagement intensifie les efforts conjoints des deux continents pour faire face aux menaces sanitaires actuelles et futures, tout en promouvant la souveraineté sanitaire de l’Afrique et des objectifs plus larges de développement durable.

« Nous tenons à vous assurer que nous utiliserons ces fonds pour avoir un impact concret », a promis Jean Kaseya, directeur général du CDC Afrique, qui a qualifié le partenariat avec l’UE de « respectueux et sans condition, un type de partenariat dont le continent a besoin. »

Actuellement, l’épidémie d’Ebola est présente en République démocratique du Congo (RDC) et en Ouganda.