Face à la présence de l’épidémie d’Ebola (souche Bundibugyo) à l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), des pays voisins s’organisent et mettent en place des mesures urgentes ; le cas de la République centrafricaine (RCA) qui a fait part, en fin de semaine passée, d’un Budget Provisoire du Plan de préparation et de riposte contre Ebola s’élevant à 20 millions de dollars, soit 11 milliards FCFA pour une année.

Le Directeur Général de L’épidémiologie et de la Lutte Contre la Maladie a expliqué que ce plan sera validé d’abord par le comité technique puis par le comité de crise avant l’approbation finale.

Quant à la gestion de ce fonds, ce responsable a promis une transparence totale sur avec l’appui de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de la Banque mondiale, de l’UNICEF et du gouvernement.

Le 29 mai dernier, le ministre chargé de la Santé et de la population, Pierre Somsé, a lancé à Bangui, la formation des formateurs des agents de santé devant être déployés sur le terrain. Ces formateurs ont été outillés sur les 7 Étapes de riposte, dont le port des équipements de protection individuelle, et devraient procéder à une restitution rapide sur le terrain pour une prévention efficace.

Moins d’une semaine après, le 3 juin, une première réunion multi sectorielle a, entre autres, réuni des responsables du ministère de la Santé et des leaders religieux pour faire le point de la riposte et évaluer les efforts en cours.

Récemment, l’OMS a déclaré un risque épidémique jugé « élevé » pour l’Afrique centrale, avec un niveau mondial estimé « faible ».