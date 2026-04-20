Le séminaire annuel du Groupe des ambassadeurs africains en Chine se tiendra, cette année, du 23 au 24 avril à Pékin, sous l’égide de l’Union africaine (UA), autour du thème « Tirer parti de l’offre chinoise d’exemption totale de droits de douane pour favoriser le développement et la prospérité de l’Afrique ».

Un communiqué publié sur le site de l’UA indique que cette rencontre vise principalement à renforcer la capacité de l’Afrique à mettre en œuvre l’offre chinoise d’exemption totale de droits de douane, à améliorer l’accès aux marchés et à accélérer la mise en œuvre de l’Agenda 2063 de l’UA et des résultats du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC).

Le séminaire devrait également permettre d’harmoniser la mise en œuvre de cette offre de Pékin avec les priorités de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) et les programmes phares de l’Agenda 2063, garantissant ainsi la cohérence entre les partenariats extérieurs et les objectifs d’intégration continentale.

Sont attendus à ce grand rendez-vous, outre les diplomates africains basés à Pékin, des représentants de la Commission de l’UA, de l’Agence de développement de l’UA (AUDA-NEPAD) et du Secrétariat de la ZLECAF, ainsi que des représentants des ministères chinois des Affaires étrangères et du Commerce et de son Agence de développement (CIDCA).

Les participants échangeront, entre autres, selon le communiqué, sur les options de financement et les outils d’amélioration de la productivité ; les enseignements tirés des premiers échanges commerciaux sino-africains ; ainsi que sur le renforcement des systèmes de connaissances Afrique-Chine.

Pour les organisateurs, les discussions constitueront une plateforme de haut niveau pour examiner les opportunités et les mécanismes permettant de tirer parti de l’exemption totale de droits de douane afin de dynamiser le commerce sino-africain et de favoriser la modernisation, l’industrialisation, l’agroalimentaire, le secteur manufacturier, la création de zones économiques spéciales et les chaînes de valeur régionales.

Pour rappel, la Chine a fait, la semaine passée, une annonce majeure ayant pour objectif de stimuler le commerce avec l’Afrique ; selon laquelle, dès le 1er mai 2026, 53 pays africains bénéficieront d’un traitement tarifaire zéro pour leurs exportations vers la Chine.

Le séminaire s’inscrit aussi dans un contexte où l’Afrique et la Chine ont célébré, cette année, 70 ans de l’établissement de leurs relations diplomatiques.