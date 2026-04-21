Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) et le ministère libyen des Transports ont mis au point une feuille de route destinée à la mise en œuvre d’une étude stratégique du secteur des transports libyen visant à booster la reprise économique dans ce pays nord-africain.

Cette feuille de route a été définie à l’issue d’un atelier de trois jours tenu du 15 au 17 avril à Tunis, avec la participation des experts de la BAD et des représentants des ministères libyens des Finances et des Transports, de l’agence d’exécution et de l’unité de mise en œuvre du projet.

Le projet vise, entre autres, à identifier les faiblesses actuelles du réseau du transport, à recommander des politiques publiques robustes, à définir un plan d’action pour accroître l’implication du secteur privé, ainsi qu’à identifier des projets «bancables» dans les secteurs public et privé et explorer des options de financement.

Ce programme est soutenu par un don de 340.000 dollars provenant du Fonds d’assistance technique aux pays à revenu intermédiaire (MIC-TAF) relevant du Groupe de la Banque, complété par une contribution du gouvernement libyen.

Selon Malinne Blomberg, directrice générale adjointe du Groupe de la Banque pour l’Afrique du Nord et responsable pays pour la Libye, « un système de transport efficace et intégré relie les populations aux opportunités, facilite les échanges et améliore la qualité de vie» dans le pays.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la Stratégie décennale de la Banque panafricaine et a vocation à servir de cadre de référence, pour les politiques et les investissements de la Libye dans le secteur des transports, en aidant le pays à renforcer sa résilience, améliorer sa connectivité et réduire l’isolement des zones mal desservies.