La Mission de l’ONU en République démocratique du Congo (MONUSCO) a exprimé, ce dimanche 19 avril, sa satisfaction suite aux discussions entre le gouvernement congolais et l’Alliance Fleuve Congo/Mouvement du 23 Mars (AFC/M23), tenues du 13 au 18 avril 2026 à Montreux en Suisse, dans le cadre du processus de Doha, avec la facilitation du Qatar, des États-Unis et de l’Union africaine.

L’un des points saillants de ces échanges concerne la finalisation imminente du Protocole portant sur l’accès humanitaire et la protection judiciaire. Dans son communiqué, la Mission onusienne encourage vivement les signataires à conclure cet accord sans délai pour soulager les populations meurtries par les affrontements entre l’armée congolaise et la rébellion M23 dans l’Est de la RDC.

Le gouvernement congolais et l’AFC/M23 se sont engagées sur plusieurs fronts essentiels, notamment l’accès de l’aide humanitaire en garantissant son passage rapide, sûr et sans entrave ; la protection des civils avec un accent particulier sur les femmes et les enfants, ainsi que la préservation des moyens de subsistance et des services de base pour favoriser le relèvement économique de la région.

Au-delà des déclarations, des mesures concrètes de « rétablissement de la confiance » sont en cours. La MONUSCO soutient activement le processus de libération et d’échange de détenus, mené avec l’expertise technique du Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

La Mission de l’ONU s’est félicitée de la signature du Mémorandum d’entente entre les parties en conflit et la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), permettant l’opérationnalisation du Mécanisme conjoint élargi de vérification Plus (MCVE+). Ce mécanisme est un outil technique indispensable pour surveiller les engagements sur le terrain et prévenir les violations des accords.